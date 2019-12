Un homme à moitié nu retrouvé près du commissariat de police d’Élancourt (Yvelines)

Un homme à moitié nu a été découvert ce matin peu avant 7 heures allée du Théâtre, près du commissariat de police d’Élancourt (Yvelines). Interrogé par les policiers, il a expliqué travailler dans le bois de Boulogne et avoir été frappé par ses « employeurs ».



Toujours selon lui, ces derniers lui ont ensuite dérobé ses vêtements avant de le laisser seul dans la rue.



La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital pour des soins.



Une enquête a été ouverte pour violences volontaires. Elle devrait permettre de déterminer quelle était la nature du travail de cet homme et qui sont ses employeurs.