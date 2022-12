Un faux agent SNCF interpellé dans la cabine du conducteur d'un train à Mantes-la-Jolie

On connaissait les faux agents des eaux, les faux policiers, les faux vendeurs de calendriers mais pas encore les faux agents de la SNCF. C'est chose faite.



Ce jeudi matin, vers 7 heures, un homme a été interpellé dans l'enceinte de la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines) après s'être fait passer pour un conducteur de trains. Le pseudo cheminot a d'ailleurs été interpellé dans la cabine du conducteur d'un train par des agents de la surveillance générale de la SNCF.



L'intrus a bien tenté de faire croire qu'il travaillait pour la vénérable société nationale des chemins de fer français, sans grand résultat. L'usurpateur, âgé de 32 ans et domicilié à Corbeil-Essonnes a été conduit au commissariat tout proche de la gare et placé en garde à vue pour « usurpation de fonctions ».