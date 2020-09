Un exhibitionniste interpellé à la gare d’Aubergenville (Yvelines)

Un exhibitionniste a été arrêté hier soir à la gare d’Élisabethville à Aubergenville (Yvelines). Cet homme, âgé de 26 ans, a été signalé par des témoins après avoir exhibé ses parties les plus intimes devant les femmes présentes sur le quai de la gare.



A l’arrivée des policiers, le jeune homme a pris la fuite sur les voies. Par sécurité, la circulation des trains a été interrompue pendant une quinzaine de minutes pour permettre les recherches qui se sont avérées vaines.



Une heure plus tard, le suspect est revenu à la gare et a été interpellé. Il a été placé en garde à vue au commissariat des Mureaux pour « exhibition sexuelle ».