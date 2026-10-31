Un animal heurté par un train aux Trois Lacs : des perturbations jusqu’en fin de soirée sur la ligne Rouen–Paris

La circulation des trains a été longuement perturbée ce samedi soir sur la ligne Paris - Le Havre

La circulation ferroviaire a été fortement perturbée samedi 31 octobre dans l’Eure, après la collision d'un train avec un animal dans le secteur des Trois Lacs. Plusieurs trains ont été retardés, détournés ou supprimés.

Publié le Samedi 31 Octobre 2026 à 20:12