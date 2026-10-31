Un animal heurté par un train aux Trois Lacs : des perturbations jusqu’en fin de soirée sur la ligne Rouen–Paris

Une collision avec un animal a sérieusement compliqué les déplacements des voyageurs sur la ligne Rouen–Paris, samedi en début de soirée. Le train n° 3124 s'est retrouvé immobilisé dans le secteur des Trois Lacs, près de Gaillon, entraînant l'interruption des circulations entre Val-de-Reuil et Gaillon-Aubevoye, en direction de la capitale, à partir de 18 h 50.
Les conséquences se sont rapidement répercutées sur plusieurs autres trains. Des retards et des suppressions ont été signalés, tandis que certaines circulations ont emprunté des itinéraires alternatifs. Un autre train a dû être mobilisé pour prendre en charge les voyageurs de la rame immobilisée.
Les conséquences se sont rapidement répercutées sur plusieurs autres trains. Des retards et des suppressions ont été signalés, tandis que certaines circulations ont emprunté des itinéraires alternatifs. Un autre train a dû être mobilisé pour prendre en charge les voyageurs de la rame immobilisée.
La reprise du trafic repoussée à 23 h 30
Initialement annoncée vers 22 heures, la reprise de la circulation a finalement été repoussée à 23 h 30 par SNCF Nomad Train. En cause, les vérifications de sécurité nécessaires après la collision et la présence de la rame endommagée sur les voies.
Six trains, notamment les n° 3126, 3128, 3130, 3131, 3134 et 3136, ont fait l'objet d'itinéraires alternatifs, entraînant un allongement du temps de parcours d'environ 30 minutes. D'autres circulations ont enregistré des retards plus importants, pouvant atteindre une heure, voire davantage.
En fin de soirée, SNCF Nomad Train indiquait que la prise en charge des voyageurs du train immobilisé était terminée, mais que les opérations de sécurité se poursuivaient sur place. La reprise effective du trafic est annoncée pour 23 h 30.
Six trains, notamment les n° 3126, 3128, 3130, 3131, 3134 et 3136, ont fait l'objet d'itinéraires alternatifs, entraînant un allongement du temps de parcours d'environ 30 minutes. D'autres circulations ont enregistré des retards plus importants, pouvant atteindre une heure, voire davantage.
En fin de soirée, SNCF Nomad Train indiquait que la prise en charge des voyageurs du train immobilisé était terminée, mais que les opérations de sécurité se poursuivaient sur place. La reprise effective du trafic est annoncée pour 23 h 30.