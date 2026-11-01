Adolescente tuée à Étainhus : le conducteur présumé mis en examen pour homicide routier et écroué

L'enquête sur la mort d'une adolescente de 17 ans, percutée par une voiture alors qu'elle circulait à vélo sur la D39 à Étainhus, près du Havre (Seine-Maritime), connaît une nouvelle étape judiciaire. L'homme de moins de 30 ans, interpellé jeudi après-midi après avoir été identifié grâce à un témoignage et à des débris de véhicule, a été présenté ce samedi 31 octobre à un juge d'instruction du Havre.
Selon la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, le suspect a été mis en examen pour « homicide routier aggravé par délit de fuite, blessures routières avec incapacité de travail inférieure à 3 mois aggravées par délit de fuite et non-assistance à personne en danger ». À l'issue d'un débat contraditoire devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire.
Selon la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, le suspect a été mis en examen pour « homicide routier aggravé par délit de fuite, blessures routières avec incapacité de travail inférieure à 3 mois aggravées par délit de fuite et non-assistance à personne en danger ». À l'issue d'un débat contraditoire devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire.
Il affirme avoir heurté un poteau
L'homme continue de nier être à l'origine de l'accident. Pour expliquer les dommages relevés sur sa voiture, il affirme avoir heurté un poteau. Il reconnaît toutefois avoir emprunté, au moment des faits, la route départementale sur laquelle les deux adolescentes ont été renversées.
Ce samedi soir, le parquet apporte également des précisions sur les circonstances du drame. La nuit était déjà tombée au moment de la collision et les deux jeunes cyclistes ne portaient pas d'équipements réfléchissants. Selon la procureure, elles n'avaient pas prévu de circuler de nuit.
Ce samedi soir, le parquet apporte également des précisions sur les circonstances du drame. La nuit était déjà tombée au moment de la collision et les deux jeunes cyclistes ne portaient pas d'équipements réfléchissants. Selon la procureure, elles n'avaient pas prévu de circuler de nuit.
Une adolescente décédée, l'autre hospitalisée
Pour rappel, les deux jeunes filles, âgées de 16 et 17 ans, avaient été violemment percutées mercredi 28 octobre, peu après 18 heures. À l'arrivée des secours, l'aînée était en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, elle était décédée sur place.
La seconde adolescente, âgée de 16 ans, avait été prise en charge en urgence absolue puis héliportée vers le CHU de Rouen par Dragon 76. Vendredi, le parquet indiquait qu'elle était toujours hospitalisée.
L'information judiciaire doit désormais permettre de préciser les circonstances de cette collision mortelle et les responsabilités éventuelles du conducteur mis en examen, qui demeure présumé innocent.
La seconde adolescente, âgée de 16 ans, avait été prise en charge en urgence absolue puis héliportée vers le CHU de Rouen par Dragon 76. Vendredi, le parquet indiquait qu'elle était toujours hospitalisée.
L'information judiciaire doit désormais permettre de préciser les circonstances de cette collision mortelle et les responsabilités éventuelles du conducteur mis en examen, qui demeure présumé innocent.
Dans la même rubrique