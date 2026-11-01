Adolescente tuée à Étainhus : le conducteur présumé mis en examen pour homicide routier et écroué

Le mis en cause dans ce dramatique accident a été présenté ce samedi devant un juge d'instruction au palais de justice du Havre. Il a été mis en examen pour homicide routier et placé en détention provisoire - Illustration © Adobe Stock

Le suspect interpellé après l'accident mortel qui a coûté la vie à une jeune fille de 17 ans, qui circulait à vélo, mercredi soir à Étainhus (Seine-Maritime), a été placé en détention provisoire ce samedi 31 octobre. Il conteste toujours son implication dans la collision.

Publié le Dimanche 1 Novembre 2026 à 00:35