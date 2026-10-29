Seine-Maritime. Incendie agricole à Angerville-l’Orcher : cinq blessés et des génisses mortes

Légende : Le feu s’est déclaré dans un bâtiment agricole et a touché une superficie totale de 2 500 m² - Illustration © Adobe Stock
Un important incendie mobilise les sapeurs-pompiers depuis 14 h 13, ce jeudi, à Angerville-l’Orcher (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré dans un bâtiment agricole et a touché une superficie totale de 2 500 m².
Le bilan provisoire fait état de cinq blessés légers : deux sapeurs-pompiers, un membre des forces de l’ordre et les deux propriétaires de l’exploitation. Tous ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins.
Le bilan provisoire fait état de cinq blessés légers : deux sapeurs-pompiers, un membre des forces de l’ordre et les deux propriétaires de l’exploitation. Tous ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins.
Des génisses ont péri dans les flammes
Le sinistre a également provoqué la mort de plusieurs génisses. Leur nombre exact n’a pas été précisé pour l'heure.
En début de soirée, les opérations d’extinction étaient toujours en cours. Les sapeurs-pompiers poursuivaient leur intervention à l’aide de quatre lances à incendie.
L’origine du feu reste indéterminée.
Plus d'infos à venir
En début de soirée, les opérations d’extinction étaient toujours en cours. Les sapeurs-pompiers poursuivaient leur intervention à l’aide de quatre lances à incendie.
L’origine du feu reste indéterminée.
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