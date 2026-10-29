Seine-Maritime. Incendie agricole à Angerville-l’Orcher : cinq blessés et des génisses mortes

Un important incendie mobilise les sapeurs-pompiers depuis 14 h 13, ce jeudi, à Angerville-l’Orcher (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré dans un bâtiment agricole et a touché une superficie totale de 2 500 m².



Le bilan provisoire fait état de cinq blessés légers : deux sapeurs-pompiers, un membre des forces de l’ordre et les deux propriétaires de l’exploitation. Tous ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins.