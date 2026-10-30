Gaz, logement, carburant, crédits : ce qui change au 1er novembre

« L’aide grand rouleur » est renouvelée et élargie pour les mois d’octobre, novembre, décembre. Photo © infonormandie

Hausse du prix du gaz, début de la trêve hivernale, aide aux gros rouleurs et nouvelles règles pour les emprunteurs : plusieurs mesures vont entrer en vigueur en novembre 2026. Tour d’horizon des principaux changements qui concernent les Français.

Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 09:18