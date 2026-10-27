InfoRoute. A13 : fermeture cette nuit vers Caen à hauteur de Beuzeville

Attention si vous empruntez l’A13 dans l’Eure. L’autoroute sera fermée en direction de Caen, à hauteur de Beuzeville, dans la nuit de ce mardi 27 au mercredi 28 octobre, entre 20 h et 6 h. Les automobilistes devront obligatoirement sortir au diffuseur n° 28 de Beuzeville, puis reprendre l’A13 par la bretelle d’entrée de ce même échangeur.