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Tags : A13, Eure, Inforoute


InfoRoute. A13 : fermeture cette nuit vers Caen à hauteur de Beuzeville



Publié le Mardi 27 Octobre 2026 à 18:59


Les travaux sont réalisés au niveau de l'ancien site de la barrière de péage
Les travaux sont réalisés au niveau de l'ancien site de la barrière de péage
Attention si vous empruntez l’A13 dans l’Eure. L’autoroute sera fermée en direction de Caen, à hauteur de Beuzeville, dans la nuit de ce mardi 27 au mercredi 28 octobre, entre 20 h et 6 h. Les automobilistes devront obligatoirement sortir au diffuseur n° 28 de Beuzeville, puis reprendre l’A13 par la bretelle d’entrée de ce même échangeur.

D'autres fermetures prévues

Cette fermeture s’inscrit dans les travaux de transformation de l’ancienne barrière de péage de Beuzeville. Sanef précise que d’autres fermetures nocturnes sont programmées jusqu’au 4 novembre, notamment dans le sens Caen–Paris. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés selon les conditions météorologiques ou techniques.


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