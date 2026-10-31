Manifestations à Rouen et au Havre : des violences en soirée, 19 interpellations

Les forces de l'ordre sont intervenues après sommations et ont fait usage de moyens lacrymogènes pour disperser les groupes, selon la préfecture - Illustration .

Près de 6 000 manifestants ont défilé ce samedi 31 octobre en Seine-Maritime. Si les cortèges se sont déroulés sans incident majeur, des violences ont éclaté après leur dispersion, notamment à Rouen.

Publié le Samedi 31 Octobre 2026 à 21:54