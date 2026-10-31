Manifestations à Rouen et au Havre : des violences en soirée, 19 interpellations

La journée de mobilisation s'est achevée sous tension à Rouen et au Havre. Selon un bilan communiqué à 20 h 30 par la préfecture de Seine-Maritime, les cortèges ont rassemblé jusqu'à 4 700 personnes à Rouen, 1 200 au Havre et 30 à Dieppe. Les manifestations se sont déroulées dans des conditions jugées correctes par les autorités, avant que des incidents n'éclatent en fin d'après-midi et en soirée.
Au total, 19 personnes ont été interpellées dans le département, dont 15 à Rouen et quatre au Havre. Parmi elles figurent six mineurs. Les faits reprochés concernent notamment des dissimulations du visage, des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et des dégradations.
Au total, 19 personnes ont été interpellées dans le département, dont 15 à Rouen et quatre au Havre. Parmi elles figurent six mineurs. Les faits reprochés concernent notamment des dissimulations du visage, des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et des dégradations.
À Rouen, des violences après la dispersion du cortège
Les premiers incidents ont été signalés vers 17 h 10, après la dispersion du cortège place Joffre. Des individus au visage dissimulé se sont regroupés dans le secteur de Saint-Sever et de la place Foch. Des projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre et des poubelles incendiées.
Les policiers sont intervenus après sommations et ont fait usage de moyens lacrymogènes pour disperser les groupes.
Un nouvel épisode de violences s'est produit vers 19 h 15, avenue des Canadiens, soit plus de deux heures après la fin de la manifestation et à distance de son parcours. À l'arrivée des forces de l'ordre, les individus impliqués avaient quitté les lieux. Le secteur a été sécurisé pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et la prise en charge de blessés.
La préfecture précise que les circonstances exactes de cette rixe restent à établir.
Les policiers sont intervenus après sommations et ont fait usage de moyens lacrymogènes pour disperser les groupes.
Un nouvel épisode de violences s'est produit vers 19 h 15, avenue des Canadiens, soit plus de deux heures après la fin de la manifestation et à distance de son parcours. À l'arrivée des forces de l'ordre, les individus impliqués avaient quitté les lieux. Le secteur a été sécurisé pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers et la prise en charge de blessés.
La préfecture précise que les circonstances exactes de cette rixe restent à établir.
Au Havre, des barricades et des feux de poubelles
Au Havre, des individus se sont regroupés vers 17 h 15 autour du rond-point de la rue de la République, après la dispersion du cortège.
Plusieurs feux de poubelles et de conteneurs ont été allumés. Une barricade a également été dressée et des fumigènes utilisés. L'intervention des forces de l'ordre a permis de disperser les groupes. À 19 heures, aucun nouvel attroupement n'était constaté.
Plus de 500 policiers et gendarmes mobilisés
Un dispositif de sécurité conséquent avait été déployé dans le département, avec plus de 500 policiers et gendarmes, comprenant les effectifs locaux et des renforts.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus à quatre reprises : trois fois pour des incendies de poubelles, dont deux à Rouen et un au Havre, et une fois pour prendre en charge des blessés.
Selon la préfecture, aucun commerce n'a été pris pour cible. La circulation des métros et des tramways a pu reprendre en fin d'après-midi dans les centres-villes de Rouen et du Havre.
Plusieurs feux de poubelles et de conteneurs ont été allumés. Une barricade a également été dressée et des fumigènes utilisés. L'intervention des forces de l'ordre a permis de disperser les groupes. À 19 heures, aucun nouvel attroupement n'était constaté.
Plus de 500 policiers et gendarmes mobilisés
Un dispositif de sécurité conséquent avait été déployé dans le département, avec plus de 500 policiers et gendarmes, comprenant les effectifs locaux et des renforts.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus à quatre reprises : trois fois pour des incendies de poubelles, dont deux à Rouen et un au Havre, et une fois pour prendre en charge des blessés.
Selon la préfecture, aucun commerce n'a été pris pour cible. La circulation des métros et des tramways a pu reprendre en fin d'après-midi dans les centres-villes de Rouen et du Havre.
Des interdictions maintenues jusqu'à minuit
Les rassemblements demeurent interdits jusqu'à minuit dans les périmètres définis des centres-villes, y compris ceux liés aux festivités d'Halloween.
L'interdiction des artifices et mortiers reste, quant à elle, en vigueur dans tout le département jusqu'au 2 novembre.
Le préfet annonce enfin que les services de l'État apporteront leur concours aux procureurs de Rouen et du Havre afin d'identifier les auteurs des violences et des dégradations et de les traduire en justice.
L'interdiction des artifices et mortiers reste, quant à elle, en vigueur dans tout le département jusqu'au 2 novembre.
Le préfet annonce enfin que les services de l'État apporteront leur concours aux procureurs de Rouen et du Havre afin d'identifier les auteurs des violences et des dégradations et de les traduire en justice.
EN CHIFFRES -- Le bilan à 20 h 30
► 5 930 manifestants au plus fort de la mobilisation dans les trois villes.
► 19 interpellations, dont six mineurs.
► Plus de 500 policiers et gendarmes mobilisés.
► Quatre interventions des pompiers, dont trois pour des feux de poubelles.
► 5 930 manifestants au plus fort de la mobilisation dans les trois villes.
► 19 interpellations, dont six mineurs.
► Plus de 500 policiers et gendarmes mobilisés.
► Quatre interventions des pompiers, dont trois pour des feux de poubelles.