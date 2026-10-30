Adolescente tuée à Étainhus : le chauffard présumé interpellé après avoir pris la fuite

Lire aussi

L'enquête sur le drame survenu mercredi 28 octobre, peu après 18 heures, sur la départementale 39 à Étainhus (Seine-Maritime), a rapidement progressé. Deux adolescentes circulaient à vélo lorsqu'elles ont été percutées par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. L'une des victimes, âgée de 17 ans, est décédée malgré les tentatives de réanimation. La seconde, âgée de 16 ans, avait été héliportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Elle est toujours hospitalisée, selon le parquet du Havre.Les investigations ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à un suspect grâce à un témoignage et à l'analyse de débris de véhicule retrouvés sur les lieux de l'accident. L'homme a été identifié puis placé en garde à vue jeudi 29 octobre, peu après 16 heures.