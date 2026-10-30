Adolescente tuée à Étainhus : le chauffard présumé interpellé après avoir pris la fuite

L'enquête sur le drame survenu mercredi 28 octobre, peu après 18 heures, sur la départementale 39 à Étainhus (Seine-Maritime), a rapidement progressé. Deux adolescentes circulaient à vélo lorsqu'elles ont été percutées par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. L'une des victimes, âgée de 17 ans, est décédée malgré les tentatives de réanimation. La seconde, âgée de 16 ans, avait été héliportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Elle est toujours hospitalisée, selon le parquet du Havre.
Lire aussi : Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime
Les investigations ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à un suspect grâce à un témoignage et à l'analyse de débris de véhicule retrouvés sur les lieux de l'accident. L'homme a été identifié puis placé en garde à vue jeudi 29 octobre, peu après 16 heures.
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Les investigations ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à un suspect grâce à un témoignage et à l'analyse de débris de véhicule retrouvés sur les lieux de l'accident. L'homme a été identifié puis placé en garde à vue jeudi 29 octobre, peu après 16 heures.
Le suspect conteste les faits
Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise qu'il s'agit d'un homme « âgé d’un peu moins de 30 ans ». Celui-ci « conteste les faits reprochés », précise-t-elle
Sa garde à vue se poursuit et pourra être prolongée, au maximum, jusqu'à samedi après-midi, indique la magistrate.
Le drame avait mobilisé dix sapeurs-pompiers, six engins, deux équipes médicales ainsi que l'hélicoptère Dragon 76. La départementale 39 avait été coupée dans les deux sens pendant les opérations de secours.
Les enquêteurs doivent désormais établir les circonstances exactes de la collision et déterminer les responsabilités du conducteur mis en cause, qui bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence.
Sa garde à vue se poursuit et pourra être prolongée, au maximum, jusqu'à samedi après-midi, indique la magistrate.
Le drame avait mobilisé dix sapeurs-pompiers, six engins, deux équipes médicales ainsi que l'hélicoptère Dragon 76. La départementale 39 avait été coupée dans les deux sens pendant les opérations de secours.
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