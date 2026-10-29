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Tags : Étainhus, Seine-Maritime


Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime


Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce mercredi soir sur la D39, à Étainhus, près du Havre. Deux adolescentes à vélo ont été percutées par une voiture. L’une d’elles est décédée malgré les efforts des secours.


Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 00:19


Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime
Légende : Les deux jeunes filles, percutées par une voiture, étaient dans un état grave à l’arrivée des premiers secours. L’une d’elles est décédée sur place - illustration Adobe Stock 

Le drame s’est produit ce mercredi 28 octobre, peu avant 18 h 45, sur la route départementale 39, à Étainhus (Seine-Maritime). Une voiture est entrée en collision avec deux cyclistes, deux jeunes filles âgées de 16 et 17 ans. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la plus âgée était en arrêt cardiorespiratoire, tandis que la seconde avait perdu connaissance.

Deux équipes médicales ont été mobilisées pour prendre en charge les victimes. Malgré les tentatives de réanimation, l’adolescente de 17 ans n’a pas pu être sauvée. Son décès a été constaté sur place. 

La jeune fille de 16 ans, grièvement blessée, a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Dragon 76, avec une équipe médicale.
Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime

La départementale 39 coupée à la circulation

Dix sapeurs-pompiers, appuyés par six véhicules de secours routiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés du SMUR et de l'équipage de Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile.

La route départementale 39 a été fermée à la circulation dans les deux sens afin de permettre l’intervention des secours et de sécuriser les lieux.

Il appartient désormais à l’enquête de la gendarmerie d’établir les circonstances précises de la collision.
 


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