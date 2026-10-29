Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce mercredi soir sur la D39, à Étainhus, près du Havre. Deux adolescentes à vélo ont été percutées par une voiture. L’une d’elles est décédée malgré les efforts des secours.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 00:19