Un adolescent en agresse violemment un autre à la gare SNCF de Rambouillet (Yvelines)

La victime avait le visage ensanglanté quand les policiers sont arrivés. Elle a pu fournir le signalement de l’agresseur et sa direction de fuite.



Le mis en cause, originaire de Boissière-l’École, a été retrouvé rapidement et interpellé après avoir été formellement reconnu par la victime qui a dû être transportée à l’hôpital. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour violences volontaires.



L’enquête devra déterminer s’il s’agit d’une agression gratuite ou d’un différend entre les deux adolescents.