Trois blessés, dont un grave, dans un accident de la circulation à Sartrouville (Yvelines)

Un accident de la circulation a fait trois blessés, dont un grave, ce mardi matin à Sartrouville (Yvelines). Trois véhicules ont été impliqués, notamment une Peugeot 207 dont le conducteur a perdu le contrôle sur la RD 1021, vers 8h45.



Selon les premiers éléments, le véhicule s’est déporté sur la voie de gauche et a heurté légèrement, sur le côté, une Renault Clio qui arrivait en face, puis a percuté une Smart.



Le conducteur de ce dernier véhicule a été grièvement blessé aux jambes. Il a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers et évacué par hélicoptère vers un hôpital de la région.



Les deux autres conducteurs ont été blessés légèrement et pris en charge par les secours pour être transportés vers l’hôpital le plus proche.



Les victimes sont âgées de 39, 23 et 68 ans.