TER déraillé près de Cléon : auditions, vidéos, téléphonie… l’enquête s’intensifie

Un expert judiciaire requis par le parquet de Rouen s’est déplacé sur place afin de procéder à ses propres constatations. Il devra contribuer à déterminer les circonstances précises du déraillement et, en particulier, l’origine du morceau de rail retrouvé sur l’une des voies.



En parallèle de l’enquête judiciaire confiée à la police judiciaire de Rouen, le Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a annoncé l’ouverture de sa propre enquête technique.



« Évidemment, le bureau et mon parquet se coordonneront et partageront les informations nécessaires », souligne Sébastien Gallois. Les deux procédures resteront toutefois distinctes, conformément aux dispositions prévues en cas d’accident collectif.



À ce stade, aucun élément ne permet d’établir que la présence du morceau de rail résulterait d’un acte volontaire destiné à provoquer le déraillement.

