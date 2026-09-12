Déraillement à Cléon, en Seine-Maritime : 130 pompiers et 80 véhicules de secours mobilisés

Le dispositif de secours déployé après le déraillement du TER Rouen–Caen est considérable. Selon un point de situation diffusé à 23 h 15 par la préfecture de la Seine-Maritime et le SDIS 76, 130 sapeurs-pompiers, une équipe médicale et 80 véhicules ont été mobilisés. Quatre équipes du Samu ont également pris en charge les victimes.
Le train, composé de deux rames et transportant 186 passagers, a déraillé vers 19 h 30 à proximité de Cléon et Tourville-la-Rivière. Une jeune femme, grièvement blessée, a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Rouen. Le parquet faisait état à 22 h 22 de 43 personnes prises en charge en urgence relative et de 142 autres considérées comme impliquées.
Le train, composé de deux rames et transportant 186 passagers, a déraillé vers 19 h 30 à proximité de Cléon et Tourville-la-Rivière. Une jeune femme, grièvement blessée, a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Rouen. Le parquet faisait état à 22 h 22 de 43 personnes prises en charge en urgence relative et de 142 autres considérées comme impliquées.
Le plan Orsec Novi déclenché
Les passagers indemnes ont été conduits dans une salle ouverte par la mairie de Cléon, qui a activé son plan communal de sauvegarde. Le préfet a parallèlement déclenché le plan Orsec « nombreuses victimes » et activé le centre opérationnel départemental.
La police judiciaire de Rouen est chargée de l’enquête destinée à déterminer les causes du déraillement, encore inconnues. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants pratiqués sur le conducteur du train se sont révélés négatifs, selon le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois.
La police judiciaire de Rouen est chargée de l’enquête destinée à déterminer les causes du déraillement, encore inconnues. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants pratiqués sur le conducteur du train se sont révélés négatifs, selon le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois.