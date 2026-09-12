Déraillement à Cléon, en Seine-Maritime : 130 pompiers et 80 véhicules de secours mobilisés

Le dispositif de secours déployé après le déraillement du TER Rouen–Caen est considérable. Selon un point de situation diffusé à 23 h 15 par la préfecture de la Seine-Maritime et le SDIS 76, 130 sapeurs-pompiers, une équipe médicale et 80 véhicules ont été mobilisés. Quatre équipes du Samu ont également pris en charge les victimes.



Le train, composé de deux rames et transportant 186 passagers, a déraillé vers 19 h 30 à proximité de Cléon et Tourville-la-Rivière. Une jeune femme, grièvement blessée, a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Rouen. Le parquet faisait état à 22 h 22 de 43 personnes prises en charge en urgence relative et de 142 autres considérées comme impliquées.