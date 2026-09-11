Un TER déraille à Cléon : une passagère en urgence absolue, 43 blessés légers

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Une passagère a été évacuée en urgence absolue. Quarante-trois autres personnes étaient prises en charge en urgence relative, tandis que les 142 passagers restants étaient considérés comme impliqués, sans être blessés. Au total, 186 personnes voyageaient dans cette rame d’une capacité d’environ 600 places.
A 21h45, le ministre des Transports Philippe Tabarot faisait état d'environ vingt blessés et de 140 sapeurs-pompiers engagés sur les lieux de l'accident.
Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.
À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.
140 pompiers sont engagés sur place…
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026
Les dépistages du conducteur négatifs
La police judiciaire de Rouen a été chargée par le parquet d’une enquête en recherche des causes de blessures graves. Marie-Valerie Albert, procureure de la République adjointe s’est rendue sur les lieux de l’accident.
Le préfet de la Seine-Maritime avait activé le centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le plan Orsec NOVI. La SNCF annonce de fortes perturbations entre Rouen et Caen ainsi qu’entre Caen et Le Havre, dans les deux sens. Des bus de substitution doivent être mis en place.
La piste d'un acte volontaire visant à faire dérailler le train est très probable.
Un morceau rail decoupé aurait été posé sur les rails, faisant sortir le train de la voie à haute vitesse. https://t.co/BRCovtl21v pic.twitter.com/hyqaAl5dJZ
— Spotting_92 (@spotteur92) September 11, 2026
Les circonstances restent à éclaircir, un choc pour l'instant d'origine indéterminé sur un passage à niveau aurait provoqué le déraillement. 🤔— 🚄 Conducteurs Conductrices ADCPRG SNCF🚦⚠🚆 (@adcprg) September 11, 2026
Courage à toutes les personnes blessées et aux collègues 🙏 https://t.co/XDwzGjVB7X pic.twitter.com/ofrTXZJHCe