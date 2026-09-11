Un TER déraille à Cléon : une passagère en urgence absolue, 43 blessés légers

Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont soumis le conducteur du train aux dépistages habituels (alcool et stupéfiants). Tous se sont révélés négatifs, précise le procureur de la République.



La police judiciaire de Rouen a été chargée par le parquet d’une enquête en recherche des causes de blessures graves. Marie-Valerie Albert, procureure de la République adjointe s’est rendue sur les lieux de l’accident.



Le préfet de la Seine-Maritime avait activé le centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le plan Orsec NOVI. La SNCF annonce de fortes perturbations entre Rouen et Caen ainsi qu’entre Caen et Le Havre, dans les deux sens. Des bus de substitution doivent être mis en place.