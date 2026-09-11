 

Un TER déraille à Cléon : une passagère en urgence absolue, 43 blessés légers


Le train Rouen–Caen transportait 186 passagers lorsqu’il a déraillé ce vendredi soir. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.


Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 22:31


Le TER est sorti des rails pour une raison inconnue - Photo publiée sur la page X de Spotting_92
Le TER est sorti des rails pour une raison inconnue - Photo publiée sur la page X de Spotting_92
Le bilan s’est précisé dans la soirée. Le déraillement du TER Rouen–Caen, survenu vers 19 h 30 à hauteur de Cléon (Seine-Maritime), a fait une blessée grave et 43 blessés légers, selon les informations communiquées peu avant 22 h 30 par Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen.

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Une passagère a été évacuée en urgence absolue. Quarante-trois autres personnes étaient prises en charge en urgence relative, tandis que les 142 passagers restants étaient considérés comme impliqués, sans être blessés. Au total, 186 personnes voyageaient dans cette rame d’une capacité d’environ 600 places.

A 21h45, le ministre des Transports Philippe Tabarot faisait état d'environ vingt blessés et de 140 sapeurs-pompiers engagés sur les lieux de l'accident. 


Les dépistages du conducteur négatifs

Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont soumis le conducteur du train aux dépistages habituels (alcool et stupéfiants). Tous se sont révélés négatifs, précise le procureur de la République.

La police judiciaire de Rouen a été chargée par le parquet d’une enquête en recherche des causes de blessures graves.  Marie-Valerie Albert, procureure de la République adjointe s’est rendue sur les lieux de l’accident.

Le préfet de la Seine-Maritime avait activé le centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le plan Orsec NOVI. La SNCF annonce de fortes perturbations entre Rouen et Caen ainsi qu’entre Caen et Le Havre, dans les deux sens. Des bus de substitution doivent être mis en place.





Tags : déraillement, enquête, Oissel, Seine-Maritime, SNCF, TER

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