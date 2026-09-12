FLASH INFO -- Déraillement du TER près de Cléon : un morceau de rail sur la voie, principale piste de l’enquête

La passagère la plus gravement blessée reste hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Le parquet de Rouen précise ce samedi les premières pistes suivies par les enquêteurs.

Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 12:50