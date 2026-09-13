 

A13 : plus de 9 km de bouchon après un accident près de Pont-Audemer dans l’Eure


Quatre voitures sont impliquées dans un accident survenu ce dimanche en fin d’après-midi sur l’A13, à Saint-Mards-de-Blacarville. Le temps de traversée du secteur atteint environ une heure.


Publié le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:27


Bison futé signale 9 km de bouchon en amont de l’accident
Bison futé signale 9 km de bouchon en amont de l’accident
D’importantes difficultés de circulation sont signalées sur l’autoroute A13 dans le sens Cherbourg–Paris. L’accident s’est produit au kilomètre 154, sur le territoire de Saint-Mards-de-Blacarville, dans l’Eure.

Quatre véhicules légers se sont percutés à faible vitesse. La circulation s’effectue actuellement sur une seule voie au lieu de deux, provoquant un bouchon de plus de 9 kilomètres entre Fort-Moville et Saint-Mards-de-Blacarville.

les sapeurs-pompiers, appelés sur place, font état de 16 personnes impliquées dont une, une femme de 35 ans, légèrement blessée. Son état n’a pas nécessité de transport vers un hôpital, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

Tendance à la dégradation

Le temps nécessaire pour traverser cette zone est estimé à environ une heure. La tendance reste à la dégradation en cette fin d’après-midi.

Les automobilistes sont invités à ralentir à l’approche du secteur, à respecter les distances de sécurité et, si possible, à différer leur déplacement ou à choisir un autre itinéraire.


Tags : accident. A13, bouchon, Eure, faits divers, Seine-Maritime

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