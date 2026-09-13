A13 : plus de 9 km de bouchon après un accident près de Pont-Audemer dans l’Eure

D’importantes difficultés de circulation sont signalées sur l’autoroute A13 dans le sens Cherbourg–Paris. L’accident s’est produit au kilomètre 154, sur le territoire de Saint-Mards-de-Blacarville, dans l’Eure.
Quatre véhicules légers se sont percutés à faible vitesse. La circulation s’effectue actuellement sur une seule voie au lieu de deux, provoquant un bouchon de plus de 9 kilomètres entre Fort-Moville et Saint-Mards-de-Blacarville.
les sapeurs-pompiers, appelés sur place, font état de 16 personnes impliquées dont une, une femme de 35 ans, légèrement blessée. Son état n’a pas nécessité de transport vers un hôpital, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).
Quatre véhicules légers se sont percutés à faible vitesse. La circulation s’effectue actuellement sur une seule voie au lieu de deux, provoquant un bouchon de plus de 9 kilomètres entre Fort-Moville et Saint-Mards-de-Blacarville.
les sapeurs-pompiers, appelés sur place, font état de 16 personnes impliquées dont une, une femme de 35 ans, légèrement blessée. Son état n’a pas nécessité de transport vers un hôpital, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).
Tendance à la dégradation
Le temps nécessaire pour traverser cette zone est estimé à environ une heure. La tendance reste à la dégradation en cette fin d’après-midi.
Les automobilistes sont invités à ralentir à l’approche du secteur, à respecter les distances de sécurité et, si possible, à différer leur déplacement ou à choisir un autre itinéraire.
Les automobilistes sont invités à ralentir à l’approche du secteur, à respecter les distances de sécurité et, si possible, à différer leur déplacement ou à choisir un autre itinéraire.