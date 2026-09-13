A13 : plus de 9 km de bouchon après un accident près de Pont-Audemer dans l’Eure

Quatre voitures sont impliquées dans un accident survenu ce dimanche en fin d’après-midi sur l’A13, à Saint-Mards-de-Blacarville. Le temps de traversée du secteur atteint environ une heure.

Publié le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:27