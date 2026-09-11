Un train Rouen–Caen déraille à Cléon avec 200 passagers à bord

Un train de voyageurs assurant la liaison entre Rouen et Caen a déraillé ce vendredi 11 septembre, vers 19 h 45, à hauteur de Cléon, en Seine-Maritime. Environ 200 passagers se trouvaient à bord, précise le préfet sur ses réseaux sociaux.
Le bilan humain et les circonstances précises du déraillement ne sont pas encore connus. Les secours sont mobilisés sur place tandis que les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de faciliter leur intervention.
Le bilan humain et les circonstances précises du déraillement ne sont pas encore connus. Les secours sont mobilisés sur place tandis que les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de faciliter leur intervention.
Le plan Orsec NOVI déclenché
Face à l’ampleur de l’événement, le préfet de la Seine-Maritime a activé le centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le plan Orsec « nombreuses victimes » (NOVI).
Ce dispositif permet de coordonner les moyens de secours, les forces de l’ordre et les services de l’État. La circulation ferroviaire entre Rouen et Caen devrait être fortement perturbée. De nouveaux points de situation doivent être communiqués dans la soirée.
Ce dispositif permet de coordonner les moyens de secours, les forces de l’ordre et les services de l’État. La circulation ferroviaire entre Rouen et Caen devrait être fortement perturbée. De nouveaux points de situation doivent être communiqués dans la soirée.
La circulation fortement perturbée
Selon SNCF Nomad Train, le déraillement provoque de fortes perturbations sur les lignes Rouen–Caen et Caen–Le Havre, dans les deux sens.
Un service de bus de substitution doit être mis en place pour prendre en charge les voyageurs. Des agents de la SNCF ont également été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les circonstances précises de l’incident. Aucune estimation de reprise du trafic n’a encore été communiquée.
Un service de bus de substitution doit être mis en place pour prendre en charge les voyageurs. Des agents de la SNCF ont également été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les circonstances précises de l’incident. Aucune estimation de reprise du trafic n’a encore été communiquée.