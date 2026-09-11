Un train Rouen–Caen déraille à Cléon avec 200 passagers à bord

Un train de voyageurs assurant la liaison entre Rouen et Caen a déraillé ce vendredi 11 septembre, vers 19 h 45, à hauteur de Cléon, en Seine-Maritime. Environ 200 passagers se trouvaient à bord, précise le préfet sur ses réseaux sociaux.



Le bilan humain et les circonstances précises du déraillement ne sont pas encore connus. Les secours sont mobilisés sur place tandis que les autorités demandent à la population d’éviter le secteur afin de faciliter leur intervention.