Déraillement du TER Rouen-Caen : le pronostic vital de la jeune femme blessée n’est plus engagé

La passagère la plus gravement blessée, une jeune femme de 18 ans, est toujours hospitalisée, « mais les craintes pour sa vie ou d’une infirmité grave sont désormais écartées », a précisé Sébasrtien Gallois, le procureur de la République de Rouen ce samedi, en début de soirée En milieu d’après-midi, trois autres personnes restaient hospitalisées, sans que leur état soit jugé grave. Toutes les victimes seront examinées par un médecin légiste afin d’évaluer précisément leur préjudice.



Les investigations de police technique et scientifique se sont achevées dans l’après-midi. Plusieurs personnes ont déjà été entendues ; de nombreuses autres auditions sont prévues dimanche, tout comme le début des expertises judiciaires, prévues dès demain matin également.