Déraillement du TER : les trains toujours interrompus entre Rouen et Elbeuf, des horaires adaptés pour la semaine

Les voyageurs de la ligne Rouen–Caen doivent encore composer avec d’importantes perturbations après le déraillement du TER survenu vendredi soir à Cléon, en Seine-Maritime. Dans son point de situation pour ce dimanche 13 septembre à partir de 16 heures, Nomad indique que la circulation reste interrompue entre Rouen et Elbeuf, dans les deux sens.
Des trains circulent toutefois entre Elbeuf et Caen. Pour les jours suivants, le réseau annonce la mise à disposition des plans de transport et des fiches horaires pour chaque journée, du lundi 14 au vendredi 18 septembre inclus. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires correspondant à leur jour de départ.
Des trains circulent toutefois entre Elbeuf et Caen. Pour les jours suivants, le réseau annonce la mise à disposition des plans de transport et des fiches horaires pour chaque journée, du lundi 14 au vendredi 18 septembre inclus. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires correspondant à leur jour de départ.
Les trains maintenus et supprimés ce dimanche soir
Dans le sens Rouen–Caen, deux trains partiront d’Elbeuf :
* 852066 : départ d’Elbeuf à 18 h 19, arrivée à Caen à 19 h 50 ;
* 852094 : départ d’Elbeuf à 19 h 21, arrivée à Caen à 20 h 49.
Le train 852062, prévu au départ de Rouen à 17 h 05, est supprimé sur l’ensemble du trajet jusqu’à Caen.
Dans le sens Caen–Rouen, trois trains auront Elbeuf pour terminus :
* 852028 : départ de Caen à 16 h 03, arrivée à Elbeuf à 17 h 27 ;
* 852016 : départ de Caen à 17 h 10, arrivée à Elbeuf à 18 h 34 ;
* 852042 : départ de Caen à 20 h 06, arrivée à Elbeuf à 21 h 29.
Le train 852034, prévu au départ de Caen à 18 h 03, est supprimé sur l’ensemble du trajet jusqu’à Rouen.
* 852066 : départ d’Elbeuf à 18 h 19, arrivée à Caen à 19 h 50 ;
* 852094 : départ d’Elbeuf à 19 h 21, arrivée à Caen à 20 h 49.
Le train 852062, prévu au départ de Rouen à 17 h 05, est supprimé sur l’ensemble du trajet jusqu’à Caen.
Dans le sens Caen–Rouen, trois trains auront Elbeuf pour terminus :
* 852028 : départ de Caen à 16 h 03, arrivée à Elbeuf à 17 h 27 ;
* 852016 : départ de Caen à 17 h 10, arrivée à Elbeuf à 18 h 34 ;
* 852042 : départ de Caen à 20 h 06, arrivée à Elbeuf à 21 h 29.
Le train 852034, prévu au départ de Caen à 18 h 03, est supprimé sur l’ensemble du trajet jusqu’à Rouen.
Des alternatives avec le réseau Astuce
Pour rejoindre Elbeuf ou Sotteville depuis Rouen, Nomad oriente les voyageurs vers les liaisons du réseau urbain Astuce, en bus ou en métro selon le trajet.
Un titre de transport Astuce est nécessaire. Selon les informations communiquées, le ticket pour un voyage, valable une heure, coûte 1,80 €. Un ticket gratuit, valable sept jours, est proposé aux moins de 18 ans.
Un titre de transport Astuce est nécessaire. Selon les informations communiquées, le ticket pour un voyage, valable une heure, coûte 1,80 €. Un ticket gratuit, valable sept jours, est proposé aux moins de 18 ans.