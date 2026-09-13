Déraillement du TER : les trains toujours interrompus entre Rouen et Elbeuf, des horaires adaptés pour la semaine

Nomad annonce un plan de transport adapté du lundi 14 au vendredi 18 septembre. Ce dimanche, plusieurs trains sont limités au trajet entre Caen et Elbeuf, tandis que deux liaisons sont supprimées.

Publié le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:20