Scènes de violences à Limay (Yvelines) : trois interpellations après un refus d'obtempérer

Au cours de l’intervention, la sœur de l’un des interpellés, âgée de 24 ans, a tenté de haranguer la foule tout en proférant des propos outrageants à l’encontre des policiers. Elle a été interpellée à son tour pour outrage à agent.



Les deux hommes interpellés, âgés de 19 et 20 ans, sont domiciliés à Limay. Ils sont soupçonnés de refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. La femme, quant à elle, est poursuivie pour outrage à agent.



Un des véhicules de police a également été endommagé lors de ces incidents, un objectif de caméra étant dégradé par les projectiles.



L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs des jets de projectiles et déterminer les responsabilités dans cet affrontement.