Le Havre. A vive allure et positif aux stupéfiants, il est arrêté après une course-poursuite

La patrouille de police a pris en charge le chauffard sur une distance de 2,5 kilomètres - Illustration
Une patrouille de police a repéré un véhicule lancé à vive allure rue du 329ᵉ Régiment d’Infanterie, au Havre, cette nuit de lundi à mardi peu après minuit. Les fonctionnaires estiment sa vitesse à plus de 110 km/h sur un axe limité à 50 km/h, alors que la chaussée humide était rendue glissante par des conditions météorologiques dégradées.
Le conducteur a enchaîné les manœuvres dangereuses, selon la police : franchissements de feux rouges, dépassements à risque, circulation à contresens. De nombreux usagers ont été mis en danger au fil d’un périple d’environ 2,5 kilomètres.
Poursuivi sur 2,5 kilomètres
Les avertisseurs lumineux et sonores de la voiture de police n'ont pas impressionné du tout l'automobiliste qui a poursuivi sa route avant de s’arrêter rue Pablo-Neruda. Il a été immédiatement interpellé par les policiers.
Âgé de 19 ans et domicilié au Havre, il a été soumis à des dépistages alcool et stupéfiants. Le contrôle d’alcoolémie s’est révélé négatif. En revanche, le test salivaire a détecté la présence de THC (cannabis). Les vérifications ont également établi que le véhicule circulait sans assurance.
Rétention immédiate du permis
Le permis de conduire du jeune homme a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate et la voiture a été placée en fourrière. Il devra répondre de conduite sous stupéfiants, de multiples refus de priorité aux feux tricolores, de mise en danger d’autrui ainsi que de circulation sans assurance.