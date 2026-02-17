Bolbec : contrôlé en infraction sur sa trottinette, il cumulait alcool et stupéfiants

L’homme circulait notamment sans éclairage ni gilet réfléchissant - Illustration Jonathan Cooper/Pexels
Au cours de la nuit écoulée, peu avant 23h30, un équipage de police en patrouille à Bolbec a procédé au contrôle d’un conducteur de trottinette électrique. L’homme circulait sans éclairage ni gilet réfléchissant, en infraction avec la réglementation applicable aux "engins de déplacement personnel motorisés".
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont immédiatement relevé des signes manifestes d’alcoolisation. Un premier dépistage à l’éthylotest s’est révélé positif. L’intéressé a été conduit au commissariat afin de procéder aux vérifications d'usage.
Triple dépistage positif
Les policiers ont également constaté plusieurs éléments laissant supposer une consommation de stupéfiants : odeur de cannabis, pupilles dilatées, troubles de l’élocution et difficultés d’équilibre.
Un test salivaire a confirmé la présence de THC, mais aussi de métamphétamines et de cocaïne.
Âgé de 35 ans et domicilié à Bolbec, le conducteur devra répondre de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants ainsi que de diverses infractions au Code de la route.
