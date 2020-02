Poissy (Yvelines) : il frappe son ex-compagne pour la punir d’être allé en prison

Un habitant de Poissy (Yvelines) a été placé en garde à vue vendredi soir au commissariat de la ville après avoir commis des violences sur son ex-compagne et un policier.



De passage rue d’Aigremont, à Poissy, vers 19 heures, l’attention d’un équipage de police a été attirée par les signes d’une femme enceinte qui venait d’être agressée. Désigné par la victime, l’auteur a été interpellé sur le champ. Mais à cet instant, il s’est rebellé et a frappé un des gardiens de la paix avant de parvenir à s’enfuir.



La femme, âgée de 32 ans, n’a pas été blessée. Elle a expliqué avoir reçu des coups au visage. Lors de son audition, au moment de déposer plainte, elle a precisé que son agresseur était en réalité son ex-compagnon : il lui reprochait d’être allé en prison par sa faute.



Le mis en cause, âgé de 29 ans, a été interpellé un peu plus tard.