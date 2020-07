Plaie à la tête et contusions multiples : roué de coups pour une dette, à Mantes-la-Ville (Yvelines)

Une histoire de dette non remboursée serait à l’origine d’un différend entre trois individus ce jeudi 30 juillet vers 4h30 du matin à Mantes-la-Ville (Yvelines). Blessé, l’un des protagonistes, souffrant d’une plaie à la tête et de multiples contusions, a dû être transporté à l’hôpital de Mantes.



Les violences se sont déroulées rue Francisco Ferrer, dans la zone de sécurité prioritaire (ZSP). Deux hommes impliqués ont frappé un troisième qui n’aurait pas remboursé une dette.



Les mis en cause, âgés de 23 et 25 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences en réunion.



La victime est quant à elle âgée de 23 ans.