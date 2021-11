Opération de police dans un bar de Maisons-Laffitte: 5 kg de tabac à chicha de contrebande saisis

Cette opération, organisée dans le cadre de la lutte contre les fraudes et le respect du pass sanitaire, a ciblé plus particulièrement un bar à chicha de l'avenue du Général de Gaulle à Maisons-Laffitte.



Accompagnés d'un représentant de l'URSSSAF, des policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI), de la brigade canine et des équipages de la brigade anticriminalité de Sartrouville et de Houilles ont investi l'établissement, en pleine nuit de samedi à dimanche.



Cinq employés et seize clients, présents dans le bar, ont été contrôlés. Quatre personnes ont été verbalisées pour non-présentation d’un pass sanitaire et une amende forfaitaire a été dressée pour détention de produits stupéfiants.