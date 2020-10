Opération anti-drogue à Trappes (Yvelines) : une interpellation et 10 g de résine de cannabis saisis

Une opération de lutte contre le trafic de stupéfiant, organisée par les serviced de police, s’est déroulée hier, vendredi, vers 18 heures, à Trappes (Yvelines). Elle a visé plus particulièrement des immeubles situés square Paul-Langevin.



Les parties communes et extérieurs (parkings) des bâtiments ont été passées au peigne fin par les policiers qui, pour l’occasion, ont utilisé un drone.



Suite à l’interpellation d’un suspect, un homme de 34 ans, les forces de l’ordre ont orienté leurs recherches aux bâtiments 4 et 5. Sur un parking, le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a marqué l’arrière d’un véhicule dans lequel a été découvert 5 pochons de résine de cannabis pour un poids total de 10 grammes.



Le trentenaire a été placé en garde à vue.