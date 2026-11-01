Noyades : 24 morts en Normandie cet été, contre 22 en 2025

Avec 39 noyades, dont 12 mortelles, le Calvados affiche le bilan humain le plus lourd de la région. La Seine-Maritime enregistre, de son côté, 45 noyades et six décès. C'est dans ce département que la progression du nombre d'accidents est la plus spectaculaire : sept noyades avaient été recensées en 2025, contre 45 cette année.



Dans l'Eure, huit noyades ont été enregistrées, dont quatre mortelles, contre dix accidents et six décès l'année précédente. La Manche comptabilise sept noyades, dont deux décès. Enfin, l'Orne déplore deux noyades, sans victime décédée.