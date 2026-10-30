Manifestations du 31 octobre : le préfet de l'Eure interdit les rassemblements dans plusieurs secteurs d’Évreux

Les manifestations annoncées ce samedi 31 octobre dans l’Eure n’ont fait l’objet d’aucune déclaration officielle. Malgré les rappels adressés aux organisateurs ces dernières semaines, aucun rassemblement n’a été déclaré à la préfecture. Le préfet Xavier Delarue a donc décidé de prendre plusieurs arrêtés pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.
Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions, après plusieurs épisodes de violences, de dégradations et de pillages survenus en marge de manifestations dans différentes villes de France. Les festivités d’Halloween, prévues ce même week-end, conduisent également les autorités à renforcer leur vigilance.
Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions, après plusieurs épisodes de violences, de dégradations et de pillages survenus en marge de manifestations dans différentes villes de France. Les festivités d’Halloween, prévues ce même week-end, conduisent également les autorités à renforcer leur vigilance.
Trois secteurs interdits aux manifestations jusqu’à lundi matin
Les arrêtés préfectoraux interdisent les manifestations du samedi 31 octobre à 8 heures au lundi 2 novembre à 6 heures dans trois secteurs :
► Le centre-ville d’Évreux ;
► La zone commerciale du Grand Évreux-Guichainville ;
► Le site et les abords du village des marques McArthurGlen Paris-Giverny, à Douains.
Les périmètres concernés sont précisément délimités sur les cartes publiées par la préfecture.
► Le centre-ville d’Évreux ;
► La zone commerciale du Grand Évreux-Guichainville ;
► Le site et les abords du village des marques McArthurGlen Paris-Giverny, à Douains.
Les périmètres concernés sont précisément délimités sur les cartes publiées par la préfecture.
Alcool, carburants et artifices : d’autres restrictions
Le préfet interdit également la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics du centre-ville d’Évreux, de la Madeleine, de Nétreville et de la ZAC de Guichainville, du samedi 31 octobre à 18 heures au dimanche 1er novembre à 6 heures.
La détention, le transport et l’utilisation de carburants et de produits chimiques à emporter, ou dans des contenants transportables, sont également interdits dans quatorze communes, du samedi 31 octobre à 6 heures au lundi 2 novembre à 18 heures.
Les artifices de divertissement font l’objet de restrictions dans ces mêmes communes, dès le vendredi 30 octobre à 18 heures et jusqu’au lundi 2 novembre à 18 heures.
La détention, le transport et l’utilisation de carburants et de produits chimiques à emporter, ou dans des contenants transportables, sont également interdits dans quatorze communes, du samedi 31 octobre à 6 heures au lundi 2 novembre à 18 heures.
Les artifices de divertissement font l’objet de restrictions dans ces mêmes communes, dès le vendredi 30 octobre à 18 heures et jusqu’au lundi 2 novembre à 18 heures.
Les commerçants invités à protéger leurs magasins
La préfecture demande aux commerçants, particulièrement ceux des centres commerciaux et des enseignes considérées comme sensibles, de renforcer leurs dispositifs de sécurité.
Il leur est notamment recommandé de limiter les stocks exposés, de sécuriser les vitrines et de retirer les équipements extérieurs susceptibles d’être utilisés pour commettre des dégradations.
Les administrations et collectivités sont également invitées à protéger leurs bâtiments, leurs véhicules et leurs équipements. Une attention particulière doit être portée aux chantiers et aux matériaux pouvant servir de projectiles.
Le préfet Xavier Delarue appelle enfin chacun à faire preuve de responsabilité, rappelant que la liberté d’expression et le droit de manifester doivent s’exercer dans le respect des personnes et des biens.
Il leur est notamment recommandé de limiter les stocks exposés, de sécuriser les vitrines et de retirer les équipements extérieurs susceptibles d’être utilisés pour commettre des dégradations.
Les administrations et collectivités sont également invitées à protéger leurs bâtiments, leurs véhicules et leurs équipements. Une attention particulière doit être portée aux chantiers et aux matériaux pouvant servir de projectiles.
Le préfet Xavier Delarue appelle enfin chacun à faire preuve de responsabilité, rappelant que la liberté d’expression et le droit de manifester doivent s’exercer dans le respect des personnes et des biens.
À RETENIR -- Les 14 communes concernées par les restrictions sur les carburants et les artifices
Bernay, Brionne, Douains, Évreux, Gisors, Gravigny, Guichainville, Les Andelys, Louviers, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Verneuil-d’Avre-et-d’Iton et Vernon.
Précision : le communiqué préfectoral énumère en réalité 13 communes, et non 14. Les restrictions concernent les 13 communes citées ci-dessus.
Les interdictions de manifester concernent uniquement les périmètres définis par les arrêtés préfectoraux, et non l'ensemble du département.
Bernay, Brionne, Douains, Évreux, Gisors, Gravigny, Guichainville, Les Andelys, Louviers, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Verneuil-d’Avre-et-d’Iton et Vernon.
Précision : le communiqué préfectoral énumère en réalité 13 communes, et non 14. Les restrictions concernent les 13 communes citées ci-dessus.
Les interdictions de manifester concernent uniquement les périmètres définis par les arrêtés préfectoraux, et non l'ensemble du département.