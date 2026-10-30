Manifestations du 31 octobre : le préfet de l'Eure interdit les rassemblements dans plusieurs secteurs d’Évreux

La zone commerciale du Grand Évreux-Guichainville est le périmètre où les manifestations sont interdites ce samedi 31 octobre

Face aux appels à manifester relayés sur les réseaux sociaux, la préfecture de l’Eure prend des mesures exceptionnelles pour prévenir les violences et protéger les commerces, notamment à Évreux et Douains.

Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 19:26