Mystérieuse agression à domicile au Vésinet (Yvelines) : quatre suspects interpellés

Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances dans lesquelles trois jeunes gens ont été agressés à leur domicile ce mardi après-midi au Vésinet (Yvelines).



Vers 17 heures, les policiers ont été contactés par un homme qui a déclaré avoir été victime avec deux amis de violences de la part de cinq individus. Il a expliqué que ces derniers, casqués, ont fait irruption dans son domicile, rue Jean Laurent, et ont fait usage d’une batte de baseball et de gaz lacrymogène. Les agresseurs ont pris ensuite la fuite à bord d’une voiture.



Les victimes, âgées de 17, 19 et 26 ans, n’ont pas souhaité déposer plainte, néanmoins ils ont été convoqués au commissariat pour y être entendues.



L’enquête a permis d’identifier et d’interpeller quatre des cinq mis en cause âgés de 17, 21, 25 et 26 ans, et domiciliés à Chatou, Chambourcy et Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine.