Mercredi 16 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Trois individus ont été surpris mardi soir alors qu’ils remplissaient des bidons de carburant à l’arrière d’un utilitaire à la station-service Intermarché de Grand-Couronne (Seine-Maritime). Après une fuite en direction d’Orival, deux hommes de 21 et 24 ans ont été interpellés et placés en garde à vue pour vol en réunion ; le troisième suspect a réussi à s’enfuir.Le volume sonore provenant d’un Renault Trafic a attiré l’attention des policiers dans la nuit de mardi à mercredi, place des Martyrs à Dieppe (Seine-Maritime). Le conducteur de 24 ans, dont le permis était suspendu, présentait un taux de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit environ 1,18 g par litre de sang ; il a été placé en garde à vue.Une poubelle a été incendiée mardi soir dans une aire de jeux pour enfants, avenue du Clairval à Lillebonne (Seine-Maritime), sans que les structures voisines soient touchées. Désigné par un témoin, un adolescent de 14 ans a été interpellé à proximité ; un briquet a été retrouvé sur lui et il aurait reconnu avoir provoqué le départ de feu.Info publiée mardi 15 septembre. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour retrouver Joël, 70 ans, disparu après avoir quitté son domicile de Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados). Le septuagénaire souffrant de la maldie d'Alzheimer. a été retrouvé "sain et sauf" annonce la gendarmerie sur ses réseaux sociaux.Info publiée mardi 15 septembre. Un automobiliste de 53 ans a été intercepté alors qu’il circulait à contresens boulevard du Maréchal-Joffre, à Dieppe (Seine-Maritime). Son alcoolémie atteignait 1,38 mg par litre d’air expiré, soit environ 2,76 g par litre de sang ; son permis a été immédiatement retenu et sa voiture placée en fourrière.