Dieppe : trop de bruit dans le fourgon, le conducteur roulait alcoolisé et avec un permis invalide

Un automobiliste de 24 ans a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi à Dieppe. Le bruit provenant de son utilitaire a attiré l’attention des policiers.

Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 11:37