Dieppe : trop de bruit dans le fourgon, le conducteur roulait alcoolisé et avec un permis invalide

Le volume sonore de sa radio a amené les policiers à s'intéresser à un conducteur ......Illustration © Adobe Stock
Le volume sonore s’échappant d’un Renault Trafic n’est pas passé inaperçu. Vers minuit, mercredi 16 septembre, une patrouille de police a contrôlé le fourgon, arrêté à un feu rouge place des Martyrs, à Dieppe (Seine-Maritime).
En s’approchant du conducteur, les policiers ont décelé une forte odeur d’alcool et des signes manifestes d’ivresse, relate une source policière. Une bouteille de whisky était posée sur la planche de bord. La consultation des fichiers a également révélé que son permis de conduire était suspendu.
En s’approchant du conducteur, les policiers ont décelé une forte odeur d’alcool et des signes manifestes d’ivresse, relate une source policière. Une bouteille de whisky était posée sur la planche de bord. La consultation des fichiers a également révélé que son permis de conduire était suspendu.
0,59 mg par litre d’air expiré
Au commissariat, l’éthylomètre a mesuré un taux de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit environ 1,18 g par litre de sang. Le dépistage salivaire des stupéfiants s’est, en revanche, révélé négatif.
Âgé de 24 ans et domicilié dans le Loiret, le conducteur a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite malgré une suspension de permis. Il a été placé en garde à vue le temps de quelques vérifications supplémentaires et d'établir la procédure judiciaire.. Son fourgon a été immobilisé sur place.
Âgé de 24 ans et domicilié dans le Loiret, le conducteur a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite malgré une suspension de permis. Il a été placé en garde à vue le temps de quelques vérifications supplémentaires et d'établir la procédure judiciaire.. Son fourgon a été immobilisé sur place.
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