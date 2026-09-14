 

Un poids lourd couché sur les voies, l’autoroute A28 coupée vers Abbeville


Un accident bloque la circulation ce lundi matin à Vismes, dans la Somme. Les automobilistes venant de Rouen sont déviés dès l’échangeur de la Vallée de la Bresle, en Seine-Maritime.


Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 07:18


Un poids lourd couché sur les voies, l’autoroute A28 coupée vers Abbeville
Un poids lourd couché sur les voies entraîne la fermeture de l’A28 dans le sens Rouen–Abbeville, ce lundi matin. L’accident s’est produit au point kilométrique 19, sur la commune de Vismes (Somme), indique la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO).

La circulation est interrompue depuis 5 h 45 entre l’échangeur n° 5, dit « Vallée de la Bresle », en Seine-Maritime, et l’échangeur n° 4, dit « Vimeu », dans la Somme. Aucun élément concernant d’éventuels blessés n’a été communiqué.

Déviation par la RD928

Les usagers doivent quitter l’autoroute à l’échangeur n° 5 et suivre la déviation mise en place par la RD928 pour rejoindre l’A28 à l’échangeur n° 4.

La durée de la coupure reste indéterminée. La DIRNO invite les conducteurs à observer la plus grande prudence à l’approche du secteur, pour leur sécurité et celle des agents qui interviennent sur place.
 


Tags : A28, accident, coupure, inforoute, poids lourd, Seine-Maritime, Somme

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