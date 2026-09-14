Un poids lourd couché sur les voies, l’autoroute A28 coupée vers Abbeville

Les usagers doivent quitter l’autoroute à l’échangeur n° 5 et suivre la déviation mise en place par la RD928 pour rejoindre l’A28 à l’échangeur n° 4.



La durée de la coupure reste indéterminée. La DIRNO invite les conducteurs à observer la plus grande prudence à l’approche du secteur, pour leur sécurité et celle des agents qui interviennent sur place.

