Calvados : Joël, 70 ans, a disparu, la gendarmerie lance un appel à témoins

Joël Guillemette, âgé de 70 ans, a disparu depuis samedi - Photo publiée par la gendarmerie du Calvados sur sa page Facebook
La gendarmerie du Calvados sollicite l’aide du public et plus particulièrement celle des internautes pour retrouver Joël Guillemette, âgé de 70 ans. Le septuagénaire a disparu après avoir quitté, samedi 12 septembre 2026 vers 8 heures, le domicile où il vit actuellement, place du Général-de-Gaulle à Thury-Harcourt-le-Hom.
Originaire de Bénouville, dans le Calvados, il souffre de la maladie d’Alzheimer. Sa disparition est jugée inquiétante par les gendarmes.
Originaire de Bénouville, dans le Calvados, il souffre de la maladie d’Alzheimer. Sa disparition est jugée inquiétante par les gendarmes.
Son téléphone localisé à Ouistreham
Selon l’appel à témoins, publié ce mardi soir sur les réseaux sociaux de la gendarmerie, une dernière géolocalisation de son téléphone le situait à Ouistreham, vers 2 heures du matin, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre. Son téléphone est depuis éteint.
Toute personne disposant d’informations permettant de retrouver Joël Guillemette est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Pont-d’Ouilly au 02 31 59 17 56, ou à composer le 17.
Toute personne disposant d’informations permettant de retrouver Joël Guillemette est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Pont-d’Ouilly au 02 31 59 17 56, ou à composer le 17.