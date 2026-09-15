Calvados : Joël, 70 ans, a disparu, la gendarmerie lance un appel à témoins

Selon l’appel à témoins, publié ce mardi soir sur les réseaux sociaux de la gendarmerie, une dernière géolocalisation de son téléphone le situait à Ouistreham, vers 2 heures du matin, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre. Son téléphone est depuis éteint.



Toute personne disposant d’informations permettant de retrouver Joël Guillemette est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Pont-d’Ouilly au 02 31 59 17 56, ou à composer le 17.