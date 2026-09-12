Rave-party interdite dans le Calvados : près de 300 personnes sous la surveillance des gendarmes

Le dispositif de sécurité a été renforcé : les gendarmes contrôlent les accès au terrain et les véhicules, notamment pour détecter la consommation d’alcool et de stupéfiants - Photo © Gendarmerie du Calvados / Facebook
Près de 300 personnes participent à une free-party à La Hoguette, un gros bourg de 660 habitants proche de Falaise dans le Calvados, selon la préfecture. Ce rassemblement se tient malgré l’arrêté pris jeudi 10 septembre interdisant les free-parties, rave-parties et teknivals dans le département.
Le dispositif de sécurité a été renforcé : les gendarmes contrôlent les accès au terrain et les véhicules, notamment pour détecter la consommation d’alcool et de stupéfiants. « L’État examine toutes les possibilités pour faire respecter l’interdiction préfectorale et mettre un terme à ce rassemblement », précise la préfecture, sans annoncer à ce stade les modalités d’une éventuelle évacuation.
Le dispositif de sécurité a été renforcé : les gendarmes contrôlent les accès au terrain et les véhicules, notamment pour détecter la consommation d’alcool et de stupéfiants. « L’État examine toutes les possibilités pour faire respecter l’interdiction préfectorale et mettre un terme à ce rassemblement », précise la préfecture, sans annoncer à ce stade les modalités d’une éventuelle évacuation.
Contrôle des accès et drone en surveillance
Sur place, « le dispositif de sécurité est considérablement renforcé », souligne le communiqué. Les gendarmes contrôlent tous les accès au site ainsi que les véhicules, avec une attention particulière portée à la consommation d’alcool et de stupéfiants.
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La surveillance s’effectue également depuis les airs. Un dispositif de prises de vues par drone, autorisé par arrêté préfectoral, permet aux forces de l’ordre de « disposer d’une vision globale du site et d’adapter le dispositif de sécurité ».
Les sapeurs-pompiers du Calvados sont aussi mobilisés, aux côtés des associations agréées de sécurité civile, pour assurer la prise en charge sanitaire et les secours aux personnes.
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La surveillance s’effectue également depuis les airs. Un dispositif de prises de vues par drone, autorisé par arrêté préfectoral, permet aux forces de l’ordre de « disposer d’une vision globale du site et d’adapter le dispositif de sécurité ».
Les sapeurs-pompiers du Calvados sont aussi mobilisés, aux côtés des associations agréées de sécurité civile, pour assurer la prise en charge sanitaire et les secours aux personnes.
La préfecture insiste sur les sanctions encourues
Les autorités adressent un avertissement aux personnes présentes : « Les organisateurs et les participants à ces rassemblements non déclarés s’exposent désormais à des sanctions judiciaires sévères. »
La préfecture invoque la loi RIPOST du 18 août 2026. Selon les dispositions qu’elle présente, l’organisation d’un rassemblement non déclaré constitue désormais un délit passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende, avec de possibles peines complémentaires.
Toujours selon elle, la participation à un rassemblement non déclaré de plus de 250 personnes, contre 500 auparavant, est également un délit, puni de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende. Des sanctions qu’elle met en avant alors que la fréquentation annoncée à La Hoguette dépasse ce seuil.
Toujours selon elle, la participation à un rassemblement non déclaré de plus de 250 personnes, contre 500 auparavant, est également un délit, puni de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende. Des sanctions qu’elle met en avant alors que la fréquentation annoncée à La Hoguette dépasse ce seuil.
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