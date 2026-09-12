Rave-party interdite dans le Calvados : près de 300 personnes sous la surveillance des gendarmes

Gendarmes, drone et secours sont mobilisés autour du terrain privé où se déroule la fête à La Hoguette, dans le Calvados. La préfecture étudie les moyens de mettre fin au rassemblement.

Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 14:17