Déraillement près d’Elbeuf : toujours pas de date de reprise des trains entre Rouen et Elbeuf

Des cars remplaceront les trains ce jeudi et vendredi entre Rouen et Elbeuf. Le week-end sera aussi perturbé par des travaux programmés de longue date, annonce SNCF Nomad Train.

Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 18:56