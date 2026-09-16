Déraillement près d’Elbeuf : toujours pas de date de reprise des trains entre Rouen et Elbeuf

Pour les journées du jeudi 17 et du vendredi 18 septembre, des cars de substitution sont mis en place entre Elbeuf et Rouen, en correspondance avec les trains assurant la liaison Caen–Elbeuf. - Illustration © Adobe Stock
Les voyageurs vont devoir continuer à composer avec l’interruption du trafic entre Rouen et Elbeuf, en Seine-Maritime. Dans son dernier point de situation après le déraillement d’un train Nomad près d’Elbeuf, la SNCF indique que les circulations restent suspendues dans les deux sens. Aucune date de reprise n’est annoncée à ce stade.
Pour les journées du jeudi 17 et du vendredi 18 septembre, des cars de substitution sont mis en place entre Elbeuf et Rouen, en correspondance avec les trains assurant la liaison Caen–Elbeuf. Ces trajets sont disponibles à la vente sur le site SNCF Nomad Train.
Pour les journées du jeudi 17 et du vendredi 18 septembre, des cars de substitution sont mis en place entre Elbeuf et Rouen, en correspondance avec les trains assurant la liaison Caen–Elbeuf. Ces trajets sont disponibles à la vente sur le site SNCF Nomad Train.
Des travaux vont aussi perturber le week-end
Une autre interruption est prévue samedi 19 et dimanche 20 septembre jusqu’à 16 heures, cette fois entre Rouen et Oissel. Elle est liée à des travaux entre Rouen et Sotteville-lès-Rouen, programmés depuis plusieurs mois par SNCF Réseau.
Ce chantier affectera quatre lignes : Caen–Rouen, Yvetot–Rouen–Elbeuf, Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Vernon–Rouen. Les voyageurs sont invités à consulter les fiches horaires pour connaître les adaptations prévues.
Pour le dimanche 20 septembre après 16 heures, le plan de transport tenant compte des conséquences du déraillement est encore en préparation. Cet horaire ne constitue donc pas une annonce de reprise des trains entre Rouen et Elbeuf.
Les horaires et les informations actualisées sont à retrouver sur le site SNCF Nomad Train.
Ce chantier affectera quatre lignes : Caen–Rouen, Yvetot–Rouen–Elbeuf, Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Vernon–Rouen. Les voyageurs sont invités à consulter les fiches horaires pour connaître les adaptations prévues.
Pour le dimanche 20 septembre après 16 heures, le plan de transport tenant compte des conséquences du déraillement est encore en préparation. Cet horaire ne constitue donc pas une annonce de reprise des trains entre Rouen et Elbeuf.
Les horaires et les informations actualisées sont à retrouver sur le site SNCF Nomad Train.