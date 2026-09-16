Lillebonne : à 14 ans, il met le feu à une poubelle dans une aire de jeux

Un adolescent a été interpellé mardi soir à Lillebonne, en Seine-Maritime, après l’incendie d’une poubelle. Il aurait reconnu les faits pendant son transport au commissariat.

Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 11:22