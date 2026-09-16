Lillebonne : à 14 ans, il met le feu à une poubelle dans une aire de jeux

Le jeune incendiaire a été reconnu par un témoin. Son briquet a été confisqué pour les besoins de l'enquête - Illustration © Pexels
Une poubelle a été incendiée dans une aire de jeux pour enfants, avenue du Clairval à Lillebonne, mardi 15 septembre, vers 21 h 45. Rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, le feu a partiellement endommagé le mobilier, sans atteindre les structures de jeux voisines.
Sur place, un témoin a fourni aux policiers une description précise de l’auteur présumé, qui circulait à vélo. Les fonctionnaires ont repéré un adolescent correspondant au signalement à proximité, cour Winston-Churchill. Âgé de 14 ans et domicilié à Lillebonne, il a été formellement reconnu par le témoin.
Sur place, un témoin a fourni aux policiers une description précise de l’auteur présumé, qui circulait à vélo. Les fonctionnaires ont repéré un adolescent correspondant au signalement à proximité, cour Winston-Churchill. Âgé de 14 ans et domicilié à Lillebonne, il a été formellement reconnu par le témoin.
Un briquet dans sa poche
Le jeune garçon a d’abord nié les faits. Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert un briquet dans la poche de son pantalon. Selon les éléments recueillis par la police, il a ensuite reconnu avoir allumé le feu dans le véhicule qui le ramenait au commissariat.
Ladolescent, interpellé pour destruction de bien public par incendie, a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence . Le briquet a été saisi et placé sous scellé.
Ladolescent, interpellé pour destruction de bien public par incendie, a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence . Le briquet a été saisi et placé sous scellé.
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