Le Havre : un contrôle pour téléphone au volant débouche sur une saisie de drogue et d’argent

Un téléphone tenu à la main a attiré l’attention d’une patrouille de police, mardi 15 septembre, vers 19 h 40, rue Gustave-Brindeau au Havre (Seine-Maritime). Les fonctionnaires ont intercepté la Chevrolet, à bord de laquelle se trouvaient une conductrice de 18 ans et deux passagers.
Le passager affirme que toute la drogue lui appartient
Lors du contrôle, une forte odeur de cannabis s’échappait de l’habitacle. Le passager avant, âgé de 19 ans, a spontanément remis aux policiers un sachet de résine de cannabis tiré de sa sacoche. Celle-ci contenait également plusieurs liasses de billets de 10, 20 et 50 euros. D’autres stupéfiants ont été découverts dans la boîte à gants, ouverte pour récupérer les papiers du véhicule.
Le jeune homme a déclaré être l’unique propriétaire des substances découvertes, selon une source policière. Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue pour transport, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants. La drogue et l’argent liquide ont été placés sous scellés. Leur quantité et leur montant n’ont pas été précisés.
Le jeune homme a déclaré être l’unique propriétaire des substances découvertes, selon une source policière. Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue pour transport, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants. La drogue et l’argent liquide ont été placés sous scellés. Leur quantité et leur montant n’ont pas été précisés.
Le véhicule saisi pour les besoins de l’enquête
La conductrice a également été interpellée pour détention et transport de stupéfiants. Maintenue sur place pour les constatations, elle s’est aussi vu relever une infraction pour défaut de transfert de carte grise. Des anomalies avaient été constatées sur les documents administratifs de la Chevrolet.
La passagère arrière, âgée de 17 ans, a été mise hors de cause et laissée libre. Les trois occupants sont domiciliés au Havre. Le véhicule a été saisi pour les besoins de l’enquête et emmené par le garage de permanence.
La passagère arrière, âgée de 17 ans, a été mise hors de cause et laissée libre. Les trois occupants sont domiciliés au Havre. Le véhicule a été saisi pour les besoins de l’enquête et emmené par le garage de permanence.