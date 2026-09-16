Le Havre : un contrôle pour téléphone au volant débouche sur une saisie de drogue et d’argent

Deux jeunes de 18 et 19 ans ont été interpellés mardi soir au Havre. Des stupéfiants et plusieurs liasses de billets ont été découverts dans leur voiture.

Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 13:03