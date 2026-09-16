Vol de carburant à Grand-Couronne : deux suspects tentent d'échapper à la police

Des bidons remplis de carburant à l’arrière d’un utilitaire blanc : c’est le chargement que préparaient trois suspects à la station-service Intermarché, à Grand-Couronne, ce mardi 15 septembre, vers 22 heures. Prévenus du vol en cours, les policiers ont repéré le véhicule sur la D938, après son départ de la station.



L’utilitaire, surchargé, a poursuivi sa route en direction d’Orival pour échapper aux forces de l’ordre. Le conducteur s’est finalement arrêté environ 300 mètres plus loin, dans le secteur de la gare. Du carburant s’écoulait alors de l’arrière du véhicule.