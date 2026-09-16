Vol de carburant à Grand-Couronne : deux suspects tentent d'échapper à la police

Des bidons remplis de carburant à l’arrière d’un utilitaire blanc : c’est le chargement que préparaient trois suspects à la station-service Intermarché, à Grand-Couronne, ce mardi 15 septembre, vers 22 heures. Prévenus du vol en cours, les policiers ont repéré le véhicule sur la D938, après son départ de la station.
L’utilitaire, surchargé, a poursuivi sa route en direction d’Orival pour échapper aux forces de l’ordre. Le conducteur s’est finalement arrêté environ 300 mètres plus loin, dans le secteur de la gare. Du carburant s’écoulait alors de l’arrière du véhicule.
L’utilitaire, surchargé, a poursuivi sa route en direction d’Orival pour échapper aux forces de l’ordre. Le conducteur s’est finalement arrêté environ 300 mètres plus loin, dans le secteur de la gare. Du carburant s’écoulait alors de l’arrière du véhicule.
Deux hommes placés en garde à vue
Les policiers ont interpellé le conducteur, âgé de 24 ans et domicilié dans le Loir-et-Cher, ainsi qu’un passager de 21 ans, originaire de Sotteville-lès-Rouen.
Tous deux ont été conduits à l’hôtel de police pour être placés en garde à vue pour vol en réunion. L’utilitaire a été saisi et évacué en fourrière.
Tous deux ont été conduits à l’hôtel de police pour être placés en garde à vue pour vol en réunion. L’utilitaire a été saisi et évacué en fourrière.