Menaces et injures envers la police : des tags vengeurs fleurissent à Mantes-la-Jolie et Maurepas (Yvelines)

Des tags et inscriptions mettant en cause les forces de l’ordre ont été constatés mardi 5 mai en début de matinée à Mantes-la-Jolie et à Maurepas, dans les Yvelines.



Dans le quartier du Val-Fourré, classé en zone de reconquête républicaine, à Mantes-la-Jolie, un tag d’une dizaine de mètres a été peint à la peinture noire sur le mur d’enceinte d’un immeuble, rue du Docteur Broussais. L’inscription menaçait les policiers suite aux diverses contraventions dressées ces dernières semaines pour non-respect du confinement.