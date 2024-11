Manifestation des agriculteurs ce dimanche : les routes à éviter dans les Yvelines

Les agriculteurs se remobilisent. Dans les Yvelines, à partir de ce dimanche 17 novembre, et jusqu’au lundi 18 novembre à 14h, une importante manifestation est prévue, à l’appel de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France.Dans les Yvelines, une centaine de tracteurs convergeront dès le milieu de l'après-midi, à l'heure des retours du week-end, convergeront depuis Houdan (78), Etampes (91), Longvilliers (78) et Àuvernaux (91) vers un point de rassemblement stratégique situé sur la RN118, à hauteur de la base aérienne 107 à Vélizy-Villacoublay . Des perturbations sont à attendre à partir de 16 heures dimanche dans le sens province > Paris, et devraient durer jusqu’au lundi après-midi.