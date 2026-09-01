Lundi 31 août 2026 : les 5 infos du jour

1

2

3.

4.

5

Un policier adjoint affecté à Rouen (Seine-Maritime) a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir été retrouvé à Amiens avec un adolescent de 14 ans dont les parents avaient signalé la disparition. Il est notamment poursuivi pour viol d’un mineur de 15 ans, corruption de mineur, proposition sexuelle suivie d’une rencontre et détention d’images à caractère pédopornographique. Il reste présumé innocent.Un automobiliste de 32 ans a été découvert assoupi dans son Audi, moteur tournant, au milieu de la RD6015 à Gainneville (Seine-Maritime). Positif à la cocaïne et aux méthamphétamines, il avait également dans sa sacoche un poing américain ; son permis a été retenu et son véhicule placé en fourrière.Une étude européenne à laquelle ont participé le CHU de Rouen et le Centre Henri-Becquerel montre l’intérêt d’une surveillance précoce des personnes porteuses du syndrome de Li-Fraumeni. Les chercheurs ont notamment constaté un coût moyen d’environ 6 047 euros pour la surveillance, contre près de 54 000 euros pour la prise en charge de patients ayant déjà développé un cancer.Un homme de 39 ans a reconnu son vélo volé dans une annonce publiée sur Leboncoin et a fixé un rendez-vous au vendeur à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), après avoir prévenu la police. La BAC l’a accompagné discrètement et deux adolescents de 15 et 17 ans ont été interpellés pour recel de vol.Trois hommes de 18, 19 et 27 ans ont été interpellés après un vol de métaux sur un chantier au Havre (Seine-Maritime). Leur Peugeot utilitaire, repéré alors qu’il quittait les lieux avec les portes arrière encore ouvertes et de la ferraille visible, a été intercepté par la brigade anticriminalité rue Denis-Papin.