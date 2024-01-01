Saint-Étienne-du-Rouvray : il retrouve son vélo volé sur Leboncoin, deux adolescents interpellés

Le vendeur présumé, âgé de 15 ans, est domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il était accompagné d’un adolescent de 17 ans, domicilié à Sotteville-lès-Rouen, qui circulait sur une draisienne électrique dépourvue de plaque et de numéro de série identifiable, dont il n'a pas été en mesure de fournir la provenance.



Les deux mineurs ont été placés en garde à vue pour recel de vol. Le vélo a été saisi dans l’attente de sa restitution à son propriétaire. La draisienne a également été placée sous scellés.