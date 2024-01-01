Saint-Étienne-du-Rouvray : il retrouve son vélo volé sur Leboncoin, deux adolescents interpellés

Le propriétaire du vélo volé a reconnu son deux-roues qui était en vente sur Leboncoin - Illustration Capture d'écran
Un vélo proposé à la vente sur Leboncoin a retrouvé son propriétaire vendredi soir à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). L’homme de 39 ans, qui avait reconnu sa bicyclette dérobée dans une annonce, a pris rendez-vous avec le vendeur avant de prévenir la police.
Accompagnée par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), la victime a formellement identifié son vélo vers 19 h 45, avenue du Val-Labbé, devant le théâtre Le Rive Gauche. Les policiers ont immédiatement interpellé deux adolescents.
Accompagnée par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), la victime a formellement identifié son vélo vers 19 h 45, avenue du Val-Labbé, devant le théâtre Le Rive Gauche. Les policiers ont immédiatement interpellé deux adolescents.
En garde à vue pour recel de vol
Le vendeur présumé, âgé de 15 ans, est domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il était accompagné d’un adolescent de 17 ans, domicilié à Sotteville-lès-Rouen, qui circulait sur une draisienne électrique dépourvue de plaque et de numéro de série identifiable, dont il n'a pas été en mesure de fournir la provenance.
Les deux mineurs ont été placés en garde à vue pour recel de vol. Le vélo a été saisi dans l’attente de sa restitution à son propriétaire. La draisienne a également été placée sous scellés.
Les deux mineurs ont été placés en garde à vue pour recel de vol. Le vélo a été saisi dans l’attente de sa restitution à son propriétaire. La draisienne a également été placée sous scellés.
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