Seine-Maritime : endormi au volant avec une pipe à crack et un poing américain

Un automobiliste endormi au volant de sa voiture a mobilisé policiers et sapeurs-pompiers dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h 15, sur la route départementale 6015, à hauteur de la rue de la Libération à Gainneville.
L’Audi A3, moteur tournant, se trouvait au milieu de la chaussée. Pour sécuriser l’intervention, les secours ont bloqué le véhicule à l’avant et à l’arrière. À travers une vitre, les policiers ont aperçu le conducteur assoupi avec une pipe à crack, un briquet et une boîte contenant des résidus suspects.
L’Audi A3, moteur tournant, se trouvait au milieu de la chaussée. Pour sécuriser l’intervention, les secours ont bloqué le véhicule à l’avant et à l’arrière. À travers une vitre, les policiers ont aperçu le conducteur assoupi avec une pipe à crack, un briquet et une boîte contenant des résidus suspects.
Positif à deux drogues dures
Après plusieurs tentatives pour le réveiller, l’homme a été extrait de l’habitacle puis examiné par les secours. Aucun problème de santé immédiat n’a été constaté.
Le conducteur, âgé de 32 ans et domicilié à Gonfreville-l’Orcher, a été testé positif à la cocaïne et aux méthamphétamines, deux drogues qualifiées de dures. Son alcoolémie s’élevait par ailleurs à 0,12 mg par litre d’air expiré, un taux inférieur au seuil délictuel.
Les policiers ont également découvert un poing américain, arme de catégorie D, dans sa sacoche. L’arme, les accessoires et les résidus de stupéfiants ont été saisis. Le permis du conducteur a été retenu et son véhicule placé en fourrière administrative. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et port d’arme prohibé.
Le conducteur, âgé de 32 ans et domicilié à Gonfreville-l’Orcher, a été testé positif à la cocaïne et aux méthamphétamines, deux drogues qualifiées de dures. Son alcoolémie s’élevait par ailleurs à 0,12 mg par litre d’air expiré, un taux inférieur au seuil délictuel.
Les policiers ont également découvert un poing américain, arme de catégorie D, dans sa sacoche. L’arme, les accessoires et les résidus de stupéfiants ont été saisis. Le permis du conducteur a été retenu et son véhicule placé en fourrière administrative. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et port d’arme prohibé.