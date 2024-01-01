Seine-Maritime : endormi au volant avec une pipe à crack et un poing américain

Positif à la cocaïne et aux méthamphétamines, un automobiliste de 32 ans a été découvert assoupi dans une Audi dont le moteur tournait, au milieu de la chaussée, à Gainneville (Seine-Maritime)..

Publié le Lundi 31 Août 2026 à 14:44