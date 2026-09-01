Eure : il sème les gendarmes en Porsche, mais son immatriculation le trahit

Circulant à vive allure, le conducteur d’une Porsche a d'abord attiré l'attention des gendarmes puis a refusé de s’arrêter avant de multiplier les infractions. Identifié grâce à son immatriculation, il a été interpellé dès le lendemain.

Publié le Lundi 31 Août 2026 à 18:23