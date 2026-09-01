Eure : il sème les gendarmes en Porsche, mais son immatriculation le trahit

La Porsche est repartie sur le plateau du garage de permanence, tandis que son conducteur a été placé en garde à vue - Photo © Gendarmerie de l'Eure / Facebook
Les faits se sont déroulés à Nassandres-sur-Risle (Eure). Le 22 août, les militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Bernay ont vu arriver à vive allure une Porsche, alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule banalisé.
Après avoir été dépassés, les gendarmes ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de procéder au contrôle de la voiture. Son conducteur a refusé d’obtempérer et accéléré, adoptant une conduite jugée particulièrement dangereuse.
Après avoir été dépassés, les gendarmes ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de procéder au contrôle de la voiture. Son conducteur a refusé d’obtempérer et accéléré, adoptant une conduite jugée particulièrement dangereuse.
La poursuite interrompue pour éviter un accident
Durant sa fuite, l’automobiliste aurait notamment franchi une ligne continue et roulé à une vitesse excessive au regard des circonstances. Les gendarmes ont également relevé une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, susceptible de mettre en danger les autres usagers, relate la gendarmerie de l'Eure sur sa page Facebook..
Face aux risques provoqués par cette conduite, les forces de l'ordre ont préféré interrompre la poursuite. Ils avaient toutefois eu le temps de relever l’immatriculation de la Porsche.
Face aux risques provoqués par cette conduite, les forces de l'ordre ont préféré interrompre la poursuite. Ils avaient toutefois eu le temps de relever l’immatriculation de la Porsche.
Interpellé à son domicile
Les investigations ont rapidement permis d’identifier le conducteur. Dès le lendemain, il a été interpellé à son domicile par les gendarmes de la communauté de brigades du Neubourg, puis placé en garde à vue.
La Porsche, qui aurait entre-temps fait l’objet de démarches en vue de sa revente, a finalement été localisée et saisie. Le mis en cause a ensuite été présenté à la justice dans le cadre d’une comparution immédiate. L’examen de l’affaire a été renvoyé afin de lui permettre de préparer sa défense.
La Porsche, qui aurait entre-temps fait l’objet de démarches en vue de sa revente, a finalement été localisée et saisie. Le mis en cause a ensuite été présenté à la justice dans le cadre d’une comparution immédiate. L’examen de l’affaire a été renvoyé afin de lui permettre de préparer sa défense.