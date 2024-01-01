Le Havre : une camionnette chargée de métaux volés sur un chantier interceptée par la BAC

Les policiers havrais ont interpellé les trois occupants de la camionnette dans laquelle se trouvaient des métaux volés plus tôt - Illustration © Adobe Stock
Une camionnette chargée de ferraille a été interceptée par la brigade anticriminalité vendredi vers 22 h 50, rue Denis-Papin au Havre (Seine-Maritime).
Quelques instants auparavant, plusieurs individus avaient été signalés en train de charger du matériel dans un utilitaire sur un chantier situé à proximité du magasin Lidl. Sur place, les policiers ont observé un Peugeot blanc quittant les lieux, portes arrière ouvertes, avec des métaux visibles dans la partie chargement.
Quelques instants auparavant, plusieurs individus avaient été signalés en train de charger du matériel dans un utilitaire sur un chantier situé à proximité du magasin Lidl. Sur place, les policiers ont observé un Peugeot blanc quittant les lieux, portes arrière ouvertes, avec des métaux visibles dans la partie chargement.
Trois suspects en garde à vue
Le véhicule a été stoppé sur le pont de la rue Denis-Papin. À bord se trouvaient trois hommes : le conducteur de 19 ans et un passager de 27 ans, tous deux domiciliés au Havre, ainsi qu’un homme de 18 ans sans domicile fixe.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour vol en flagrant délit. L’utilitaire et les métaux dérobés ont été saisis et transportés à l’hôtel de police où ils ont été entreposés pour les besoins de l'enquête.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour vol en flagrant délit. L’utilitaire et les métaux dérobés ont été saisis et transportés à l’hôtel de police où ils ont été entreposés pour les besoins de l'enquête.
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