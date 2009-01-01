L'incendie cachait un crime à Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure) : un homme de 23 ans en prison

La victime de 71 ans avait été retrouvée grièvement blessée dans sa maison en feu. Un homme déjà condamné par la justice a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Publié le Samedi 29 Août 2026 à 15:12