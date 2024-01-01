Rouen : un policier adjoint de 21 ans mis en examen pour le viol d’un adolescent de 14 ans

Un policier adjoint de 21 ans, en poste à Rouen, a été interpellé vendredi 7 août au domicile de sa grand-mère, à Amiens (Somme). Il se trouvait alors en compagnie d’un adolescent de 14 ans, recherché après le signalement de sa disparition par ses parents.
Selon le parquet de Rouen, le jeune fonctionnaire et l’adolescent « étaient entrés en relation via un réseau social habituellement utilisé par les gamers ». Les investigations ont conduit au placement en garde à vue du policier adjoint.
Selon le parquet de Rouen, le jeune fonctionnaire et l’adolescent « étaient entrés en relation via un réseau social habituellement utilisé par les gamers ». Les investigations ont conduit au placement en garde à vue du policier adjoint.
Cinq chefs de mise en examen
À l’issue de cette mesure, le jeune homme a été présenté à un juge d’instruction, mis en examen puis placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour « viol d’un mineur de 15 ans avec différence d’âge de 5 ans », provocation d’un mineur à la consommation de stupéfiants, proposition sexuelle suivie d’une rencontre, corruption de mineur de 15 ans et détention d’images à caractère pédopornographique.
Le parquet précise également que le policier adjoint a été « suspendu de ses fonctions » et que « son contrat ne sera pas renouvelé ».
Sollicité sur les antécédents du mis en cause, le parquet confirme que celui-ci avait déjà été impliqué dans une procédure pour viol sur mineur et diffusion d’images de nature sexuelle. Cette affaire avait toutefois été classée en mai 2026 : « Les faits n’étaient absolument pas caractérisés dans cette procédure », souligne le parquet.
Le policier adjoint reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés tant qu’il n’a pas été définitivement jugé.
Le parquet précise également que le policier adjoint a été « suspendu de ses fonctions » et que « son contrat ne sera pas renouvelé ».
Sollicité sur les antécédents du mis en cause, le parquet confirme que celui-ci avait déjà été impliqué dans une procédure pour viol sur mineur et diffusion d’images de nature sexuelle. Cette affaire avait toutefois été classée en mai 2026 : « Les faits n’étaient absolument pas caractérisés dans cette procédure », souligne le parquet.
Le policier adjoint reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés tant qu’il n’a pas été définitivement jugé.