Rouen : un policier adjoint de 21 ans mis en examen pour le viol d’un adolescent de 14 ans

Un policier adjoint affecté à Rouen a été placé en détention provisoire. Le jeune homme avait été retrouvé à Amiens avec un adolescent dont les parents avaient signalé la disparition.

Publié le Lundi 31 Août 2026 à 15:23