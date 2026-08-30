Les Essarts-le-Roi : ivre dans un train, il dégrade le wagon et insulte les policiers

La SNCF a signalé vers 13 h 35, ce samedi, la présence d’un voyageur en état d’ivresse qui s’en prenait à l’intérieur d’un wagon. Des sièges ont été dégradés et des éclairages LED cassés.
Le mis en cause a été interpellé par un équipage de police-secours. L’homme de 49 ans a également proféré des outrages envers les fonctionnaires durant l’intervention. Il a été placé en garde à vue pour dégradations volontaires et outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.
Le mis en cause a été interpellé par un équipage de police-secours. L’homme de 49 ans a également proféré des outrages envers les fonctionnaires durant l’intervention. Il a été placé en garde à vue pour dégradations volontaires et outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.