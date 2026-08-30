Les Essarts-le-Roi : ivre dans un train, il dégrade le wagon et insulte les policiers

Publié le Dimanche 30 Août 2026 à 09:41

Un homme de 49 ans a été interpellé samedi à la gare des Essarts-le-Roi (Yvelines). Il est soupçonné d’avoir endommagé plusieurs équipements d’un train et outragé les policiers.